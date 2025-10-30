Dalgıç Polisler İskenderun'da Cumhuriyet Bayramı'nı Kutladı
Hatay Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü'nde görevli dalgıç polisler, İskenderun'da denizde Türk bayrağı açarak Cumhuriyet Bayramı'nı coşkuyla kutladı. Vatandaşların ilgiyle izlediği kutlamalarda, dalgıç polisler botlarla kortej halinde ilerledi.
HATAY Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü'nde görevli dalgıç polisler, İskenderun ilçesinde denizde Türk bayrağı açarak Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.
İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında üzerlerinde Türk bayraklarıyla İskenderun'da denize açıldı. Türk bayraklarıyla siren çalıp, kortej halinde ilerleyen botlara dalgıç polisler de eşlik etti. Sahilde vatandaşların ilgiyle izlediği törende dalgıç polisler, denizde Türk bayrağı açarak Cumhuriyet Bayramı'nın coşkusunu zirveye taşıdı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel