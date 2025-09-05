Haberler

Dalgalara Kapılan Aile Cankurtaranlar Tarafından Kurtarıldı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, Karaburun Plajı'nda denize giren 5 kişilik aile, dalgalar nedeniyle boğulma tehlikesi yaşadı. Cankurtaran ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılan aile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde Karaburun Plajı'nda denize giren 5 kişilik aile, dalgalara kapılarak boğulma tehlikesi geçirdi. Cankurtaran ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kurtarılan aile, hastanede tedaviye alındı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Akçakoca Karaburun Plajı'nda meydana geldi. Serinlemek için denize giren 5 kişilik aile, dalgaların arasında kalınca boğulma tehlikesi geçirdi. Durumu fark eden Akçakoca Belediyesi'ne bağlı cankurtaranlar, jetski ile 5 kişiyi sudan çıkardı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan aile ambulanslarla Akçakoca Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
