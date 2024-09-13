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Dalaman ve Ortaca ilçesinde İlköğretim Haftası kutlandı

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Dalaman ve Ortaca ilçesinde İlköğretim Haftası kutlamaları gerçekleştirildi. Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Törenlerde öğrenciler tarafından şiir okundu ve dans gösterileri yapıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Taner Şen, yeni eğitim öğretim yılının başlamasının heyecanını ve mutluluğunu paylaştı.

Dalaman ve Ortaca ilçesinde İlköğretim Haftası kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Çiftlik İlkokulu bahçesinde devam eden törende ise öğrenciler tarafından şiir okundu, dans gösterileri yapıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Taner Şen, burada yaptığı konuşmada, yeni eğitim öğretim yılının başlamasının heyecanını ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını dileyen Şen, "Okullarımızın koridorları ve sınıfları öğrencilerimizle dolu olması bizler için en büyük mutluluk." dedi.

Törene, ilçe milli eğitim müdürü, siyasi parti temsilcileri, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.

Kaynak: AA / Özgürer Deniz Kundakçı - Güncel

Taner Şen Etkinlik Dalaman Eğitim Güncel Ortaca

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