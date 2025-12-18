Haberler

Dalaman'da yanan alanlar tekrar yeşerdi

Güncelleme:
Muğla'nın Dalaman ilçesinde 2019 yılında çıkan orman yangınının ardından başlatılan ağaçlandırma çalışmaları meyve verdi. 450 bin fidanın dikildiği alanda ağaçlar 6 yılda 3 metreyi aştı.

MUĞLA'nın Dalaman ilçesinde 2019 yılında çıkan ve 1433 hektar alanın zarar gördüğü orman yangınının ardından başlatılan ağaçlandırma çalışmaları meyvesini verdi. 6 yıl önce dikilen fidanlar bugün yer yer 3 metreyi aşan genç ağaçlara dönüştü. Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, "Bugüne kadar ülkemizde hiçbir yanan alanda ormanlaştırma çalışmasının dışında müdahale olmadı" dedi.

Dalaman'ın Karacaağaç Mahallesi yakınlarında 10 Temmuz 2019'da çıkan ve rüzgarın etkisiyle Göcek yönüne doğru ilerleyen orman yangını, bir gün süren yoğun müdahalenin ardından 11 Temmuz'da kontrol altına alındı. Yangında ormanda toplam 1433 hektar alan zarar gördü. Yangının hemen ardından yanan alanların yeniden ormanlaştırılması amacıyla çalışmalar başlatıldı. Zarar gören ağaçlar kısa sürede sahadan çıkarılırken, alanın tamamı kasım ayına kadar ağaçlandırmaya hazır hale getirildi. Yanan sahalarda ilk fidanlar, Türkiye'de ilk kez kutlanan 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında 2019 yılında toprakla buluşturuldu. Etkinliğe öğrenciler, vatandaşlar, orman personeli ve çok sayıda gönüllü katıldı. Ağaçlandırma çalışmaları kapsamında Dalaman-Göcek yangınında zarar gören 1433 hektarlık alana yaklaşık 450 bin fidan dikildi ayrıca yaklaşık 35 ton tohum serpildi. Dalaman ilçesinde 11 Kasım 2019 tarihinde dikilen fidanlar, aradan geçen 6 yıl içinde gelişerek yer yer 3 metreyi aşan boylarıyla genç ağaçlara dönüştü. Bölgedeki yeşil doku, doğanın kendini yenileme gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.

'450 BİN FİDANI VE 35 BİN TON TOHUMU TOPRAKLA BULUŞTURDUK'

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, beraberinde Orman Genel Müdür Yardımcısı Kenan Akduman, Muğla Orman Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür ile birlikte bölge incelemede bulundu. Karacabey, yanan orman alanlarının tamamını tek bir metrekaresi istisna olmadan yeniden ağaçlandırdıklarını belirtip, "Örneklerinden birisine burada şahit oluyoruz. 450 bin fidanı ve 35 bin ton tohumu bu sahada toprakla buluşturarak hepimizi memnun eden görüntünün oluşmasını sağladık. Bugüne kadar ülkemizde hiçbir yanan alanda ormanlaştırma çalışmasının dışında müdahale olmadı. Bu konuyu tekrar tekrar ifade etmek istiyorum. Maalesef vatandaşlarımızın zihninde yanan alanların ormanın dışında maksatlarla kullanılacağı yönünde şüpheler oluşuyor" diye konuştu.

'ÖNEMLİ OLAN YANGINLARIN ÇIKMAMASINI SAĞLAMAK'

Bekir Karacabey, yangınların herkes gibi kendilerini de üzdüğünü ifade edip, "Önemli olan yangınların çıkmamasını sağlamak. Yangınla mücadelede üç temel stratejimiz var. Bunlardan birisi yangın öncesi yapılan çalışmalar. İkincisi yangının söndürülmesi. Üçüncüsü de yangın sonrası yeniden ağaçlandırma çalışmalarıdır. Her biri çok çok önemli. Fakat bizim en çok üzerinde durduğumuz şey mümkünse yangının hiç çıkmamasını sağlamak. Bu maksatla da özellikle orman köylerinde yaşayan vatandaşlarımız başta olmak üzere bütün herkesin yangınların neden çıktığını, nasıl büyük felaketlere sebep olduğunu ve yangınların çıkmaması için neler yapılması gerektiği konusunda farkındalık oluşturmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel



