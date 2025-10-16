Dalaman'da Sürek Avında Kazara Vurulan Avcı Hayatını Kaybetti
Muğla'nın Dalaman ilçesinde sürek avı sırasında kazara vurulan Ahmet Kaba, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.
Muğla'nın Dalaman ilçesinde sürek avı sırasında kazara vurularak ağır yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, İncebel mevkisinde 12 Ekim'de yapılan sürek avında Ahmet Kaba (63) başka bir avcının tüfeğinden çıkan saçmalarla kazara vuruldu.
Ağır yaralanan Kaba, arkadaşları tarafından Dalaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahale sonrası Muğla Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Kaba, kurtarılamadı.
Jandarmanın olayla ilgili incelemesinin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: AA / Ömer Kundakçı - Güncel