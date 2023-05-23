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Dalaman'da otomobilin çarptığı yavru köpek telef oldu

Dalaman'da otomobilin çarptığı yavru köpek telef oldu

Güncel Haberler

Muğla'nın Dalaman ilçesinde otomobilin çarptığı "Şahin" isimli yavru köpek telef oldu.

Muğla'nın Dalaman ilçesinde otomobilin çarptığı "Şahin" isimli yavru köpek telef oldu.

Karaçalı Mahallesi Kestane Sokak'ta Dilek Erkek'e ait yavru Alman kurt köpeğe, kedinin arkasından koştuğu sırada sürücüsü henüz belirlenemeyen 48 MA 4934 plakalı otomobil çarptı.

Güvenlik kamerasına yansıyan kazanın ardından otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı.

Kazada yavru köpek telef oldu. Erkek ise sürücünün bulunması ve cezalandırılması için karakola giderek şikayetçi oldu.

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Kaynak: AA / Özgürer Deniz Kundakçı - Güncel

Dalaman Muğla Güncel Haberler

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