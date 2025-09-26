Haberler

Dalaman'da Ortaokul Öğrencilerine Güvenli İnternet Eğitimi

Muğla'nın Dalaman ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Çiftlik Ortaokulu'nda 90 öğrenciye güvenli internet kullanımı, kişisel güvenlik ve siber zorbalık konularında eğitim verildi. Ayrıca, öğrencilere afet farkındalık el kitapları dağıtıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğince sosyal ve eğitim içerikli hizmetler kapsamında çalışma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, ekiplerce, Çiftlik Ortaokulu'nda 90 öğrenciye "Güvenli internet", "Kişisel güvenlik ve suçtan korunma yöntemleri", "Teknoloji bağımlılığı" ve "Siber zorbalık" konularında seminer verildiği aktarıldı.

Öte yandan, öğrencilere AFAD tarafından gönderilen çocuklar için afet farkındalık el kitabının da dağıtıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Osman Akça - Güncel
