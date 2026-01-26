Haberler

Otomobilin çarptığı bisikletli Birkan ağır yaralandı; kaza kamerada

Güncelleme:
Muğla'nın Dalaman ilçesinde, yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı 9 yaşındaki bisiklet sürücüsü Birkan Çilimli ağır yaralandı. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı, kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

MUĞLA'nın Dalaman ilçesinde, yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı bisikletin sürücüsü Birkan Çilimli (9) ağır yaralandı. Kaza güvenlik kamerasına yansırken, otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Dalaman ilçesinde meydana geldi. Furkan K.'nin kullandığı 48 HM 546 plakalı otomobil, bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan Birkan Çilimli'ye çarptı. Kazada Çilimli, ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çilimli, ambulansla Dalaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki müdahalesinin ardından Çilimli, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

Öte yandan kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, otomobil sürücüsü Ferhat K. gözaltına alındı.

Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500

