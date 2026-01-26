Haberler

Muğla'da otomobilin çarptığı bisikletli çocuk ağır yaralandı

Güncelleme:
Muğla'nın Dalaman ilçesinde bir otomobilin çarptığı 9 yaşındaki bisikletli çocuk ağır yaralandı. Olay sonrası çocuk hastaneye kaldırılırken, sürücü gözaltına alındı.

Muğla'nın Dalaman ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletli çocuk ağır yaralandı.

F.K'nin kullandığı 48 HM 546 plakalı otomobil, Karaçalı Mahallesi'nde bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan 9 yaşındaki Birkan Ç'ye çarptı.

Kazada ağır yaralanan çocuk, ambulansla kaldırıldığı Dalaman Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Otomobil sürücüsü ise polislerce gözaltına alındı.

Olay anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Kaynak: AA / Ömer Kundakçı - Güncel
