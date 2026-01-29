Haberler

Muğla'da otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Muğla'da otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Dalaman ilçesinde 9 yaşındaki Birkan Çillimoğlu, yolun karşısına geçerken alkollü bir sürücünün çarpması sonucu ağır yaralanarak hastanede hayatını kaybetti. Sürücü Kaan Furkan Karabulut tutuklandı.

MUĞLA'nın Dalaman ilçesinde, yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı bisikletin sürücüsü Birkan Çillimoğlu (9), tedavi gördüğü hastanede 4 gün sonra yaşamını yitirdi. 1.18 promil alkollü olduğu belirlenen ve gözaltına alınan otomobilin sürücüsü Kaan Furkan Karabulut (23), tutuklandı.

Kaza, 25 Ocak'ta saat 20.00 sıralarında, Dalaman ilçesinde meydana geldi. Kaan Furkan Karabulut'un kullandığı 48 HM 546 plakalı otomobil, bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan Birkan Çillimoğlu'na çarptı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Dalaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çillimoğlu, buradaki müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilip, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Dalaman Hürriyet İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencisi Birkan Çillimoğlu, doktorların müdahalelerine rağmen bugün hayatını kaybetti.

TUTUKLANDI

Öte yandan kaza, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Otomobilin sürücüsü Kaan Furkan Karabulut gözaltına alındı. 1.18 promil alkollü olduğu belirlenen ve polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Karabulut, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
YPG/SDG'liler güvence peşinde! O belge için kuyruğa girdiler

Bu da "eman belgesi" kuyruğu!
Korkulan oluyor! Tahran savaş sığınakları kurmak için düğmeye bastı

Komşuda halk diken üstünde! Gelen son açıklama büyük panik yarattı
Böyle anne olmaz olsun! Para için küçük kızını canlı yayında dans ettirdi

Böyle anne olmaz olsun! İzleyen herkes yetkililere çağrı yapıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Otobüs durağında skandal görüntü: Karşısındaki kadınlara bakarak...

Otobüs durağında skandal görüntü: Karşısındaki kadınlara bakıp...
3 asır önce nesli tükenmişti! Yeniden anavatanında yetiştiriliyor

3 asır önce nesli tükenmişti! Yeniden anavatanında yetiştiriliyor
Görülmemiş eylem! Evlilik çağındaki gençler kazan kaldırdı

Görülmemiş eylem! Evlilik çağındaki gençler kazan kaldırdı
Tepki yağıyor! Manchester City–Galatasaray maçında yasadışı bahis reklamı

Tepkiler çığ gibi! Dün gece maçı açan herkes aynı şeyi gördü
Otobüs durağında skandal görüntü: Karşısındaki kadınlara bakarak...

Otobüs durağında skandal görüntü: Karşısındaki kadınlara bakıp...
Bu da çakma Sedat Peker! Rollendiği anları da yapılan yorumları da görmeniz lazım

Bu da çakma Sedat Peker! Rollendiği anları ve yorumları görmeniz lazım
Sinan Engin Galatasaray maçından sonra canlı yayında verdi veriştirdi

Galatasaray maçından sonra canlı yayında verdi veriştirdi