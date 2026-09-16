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Dalaman açıklarında 36 düzensiz göçmen yakalandı

Dalaman açıklarında 36 düzensiz göçmen yakalandı
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Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında 36 düzensiz göçmen yakalandı.

Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında 36 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen bulunduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.

Ekipler tarafından durdurulan lastik botta 36 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kaynak: AA
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