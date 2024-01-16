Dakka'da Sakrain Festivali Renkli Bir Şölenle Kutlandı

DAKKA, 16 Ocak (Xinhua) -- Bangladeş'in başkenti Dakka'da halk, renkli ışıklar ve havai fişekler eşliğinde Sakrain Festivali'ni kutlamak için bir araya geldi.

Ghuri Utsob veya Uçurtma Festivali olarak da bilinen Sakrain Festivali, Bengal takviminin dokuzuncu ayı olan Poush'un sonunda kutlanıyor.