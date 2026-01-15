Albüm: Bangladeş'te Uçurtma Festivali Renkli Görüntülere Sahne Oldu
DAKKA, 15 Ocak (Xinhua) -- Bangladeş'in başkenti Dakka'da halk, renkli uçurtmalar ve havai fişekler eşliğinde Sakrain Festivali'ni kutlamak için bir araya geldi. Ghuri Utsob veya Uçurtma Festivali olarak da bilinen etkinlik, Bengal takviminin dokuzuncu ayı olan Poush'un sonunda kutlanıyor.
Kaynak: Xinhua / Güncel