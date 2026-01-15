Haberler

Albüm: Bangladeş'te Uçurtma Festivali Renkli Görüntülere Sahne Oldu

Albüm: Bangladeş'te Uçurtma Festivali Renkli Görüntülere Sahne Oldu
Güncelleme:
Bangladeş'in başkenti Dakka'da halk, renkli uçurtmalar ve havai fişekler eşliğinde Sakrain Festivali'ni kutlamak için bir araya geldi. Etkinlik, Bengal takviminin dokuzuncu ayı olan Poush'un sonunda düzenleniyor.

DAKKA, 15 Ocak (Xinhua) -- Bangladeş'in başkenti Dakka'da halk, renkli uçurtmalar ve havai fişekler eşliğinde Sakrain Festivali'ni kutlamak için bir araya geldi. Ghuri Utsob veya Uçurtma Festivali olarak da bilinen etkinlik, Bengal takviminin dokuzuncu ayı olan Poush'un sonunda kutlanıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
