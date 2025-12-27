Haberler

Bangladeş'te Yoğun Sis Nedeniyle İki Yolcu Feribotu Çarpıştı: En Az 4 Ölü

Güncelleme:
Bangladeş'in başkenti Dakka'da, Meghna Nehri'nde yoğun sis nedeniyle meydana gelen feribot çarpışmasında en az 4 kişi hayatını kaybetti, birçok kişi de yaralandı.

DAKKA, 27 Aralık (Xinhua) -- Bangladeş'in başkenti Dakka'da çarpışma sonucu hasar gören bir feribot, 26 Aralık 2025.

Bangladeş'in başkent Dakka'nın yaklaşık 115 kilometre güneydoğusundaki Chandpur bölgesinde cuma günü erken saatlerde Meghna Nehri'nde yoğun sis nedeniyle iki yolcu feribotu kafa kafaya çarpıştı. Kazada en az 4 kişi hayatını kaybederken, onlarca kişi de yaralandı. (Fotoğraf: Habibur Rahman/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
