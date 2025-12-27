Bangladeş'te Yoğun Sis Nedeniyle İki Yolcu Feribotu Çarpıştı: En Az 4 Ölü

DAKKA, 27 Aralık (Xinhua) -- Bangladeş'in başkenti Dakka'da çarpışma sonucu hasar gören bir feribot, 26 Aralık 2025.

Bangladeş'in başkent Dakka'nın yaklaşık 115 kilometre güneydoğusundaki Chandpur bölgesinde cuma günü erken saatlerde Meghna Nehri'nde yoğun sis nedeniyle iki yolcu feribotu kafa kafaya çarpıştı. Kazada en az 4 kişi hayatını kaybederken, onlarca kişi de yaralandı. (Fotoğraf: Habibur Rahman/Xinhua)