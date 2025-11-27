Haberler

Dakar'daki İlahiyat Camisi: Rüya ile İnşa Edilen Bir Sembol

Dakar'daki İlahiyat Camisi: Rüya ile İnşa Edilen Bir Sembol
Güncelleme:
Senegal'in başkenti Dakar'da, bir din aliminin rüyası üzerine inşa edilen İlahiyat Camisi, kentin önemli simgeleri arasında yer alıyor. Okyanus kenarındaki eşsiz konumu ve mimarisi ile dikkat çeken cami, cuma namazlarının beyaz kaftanlarla kılındığı özel bir ibadet yeri olarak biliniyor.

Senegal'in başkenti Dakar'da okyanus kenarında yer alan ve bir din aliminin rüyası üzerine inşa edilen İlahiyat Camisi (Mosquee de la Divinite) kentin en önemli simgelerinden biri kabul ediliyor.

İlahiyat Camisi, Dakar'ın Ouakam semtinde, Atlas Okyanusu kıyısındaki bir balıkçı kasabasının yanında, sahil yolunun kenarında yer alıyor.

Okyanusa nazır konumu ve hemen önünde sıralanan renkli balıkçı tekneleri, camiyi, kent silüetinin en akılda kalıcı unsurlarından birine dönüştürüyor.

Senegalli ünlü mimar Cheick Ngom'un imzasını taşıyan caminin okyanusla bütünleşen beyaz silüetine, köşeli hatlara sahip 45 metrelik 2 minare eşlik ediyor.

İlahiyat Camisi'nin inşa süreci, onu kentin diğer ibadethanelerinden ayıran en belirgin unsur olarak öne çıkıyor.

Halk arasında "Rabbani Mescidi" ismiyle de bilinen caminin hikayesi, Ouakam'da yaşayan din alimi Muhammed Seyni Gueye'in gördüğü bir rüyaya dayanıyor.

İlahiyat Camisi'nin tarihini Gueye'nin oğlu Muhammed Nebi Gueye AA muhabirine anlattı.

Gökten inen cami

Gueye, babasının, gördüğü bir rüya sonrası camiyi inşa etmeye karar verdiğini belirterek "Babam 28 Haziran 1973'te bir rüya görür. Rüyasında, okyanusun ortasında caminin ışık saçan maketi belirir ve o maket, bugün caminin bulunduğu kayalık alana doğru yere iner, babam da koşarak caminin gökten inişini takip eder ve bu rüyadan çok etkilenir." dedi.

Babasının uyanır uyanmaz rüyasında gördüğü caminin detaylarını çizdiğini kaydeden Gueye, cami inşaatının 1992'de başladığını söyledi.

Gueye, inşaatın 5 yıl 5 ay sonra 1997'de tamamlandığını ve o tarihten bu yana caminin kapılarının hiç kapanmadığını vurguladı.

Cuma namazları beyazlar içinde eda ediliyor

Gueye, camide diğer ibadethanelerden farklı olarak cuma namazının beyazlar içinde eda edildiğinin altını çizerek "Babama rüyasında cuma namazının beyazlar içinde eda edilmesi tavsiye edilmiş. O nedenle cuma namazını caminin içinde kılmak isteyenlerin beyaz bir kaftan giymesi gerekiyor. Kaftanı olmayanlara da cami girişinde ödünç veriyoruz." diye konuştu.

Gueye, Dakar'a yolu düşen tüm Müslümanları, camiyi ziyaret etmeye ve cuma namazını birlikte kılmaya davet etti.

Cami cemaatinden Abdoulaye Diagne de cuma namazlarını İlahiyat Camisi'nde kılmaya gayret ettiğini, camideki manevi atmosferin farklı olduğunu söyledi.

Diagne, "Uzakta oturmama rağmen her cuma beyaz kaftanımı giyerek buraya gelmeyi çok seviyorum. Cemaati beyazlar içinde görmek çok hoşuma gidiyor. Dakar'ı ziyaret eden arkadaşlarımı da muhakkak cuma günü getirmeye çalışıyorum. Burası hem hikayesi hem de mimarisiyle çok özel bir cami." ifadesini kullandı.

