Dakar'da Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. yılı dolayısıyla resepsiyon düzenlendi

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla Senegal'in başkenti Dakar'da resepsiyon düzenlendi.

Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliği tarafından Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Nur Sağman'ın ev sahipliğinde verilen resepsiyona, Senegal Silahlı Kuvvetler Bakanı Birame Diop, Kültür, Yaratıcı Sektörler ve Tarihi Mirastan sorumlu Devlet Sekreteri Bacary Sarr, Dakar Belediye Başkanı Abbas Fall, yabancı misyon ve çeşitli kurumların temsilcileri ile davetli Türk ve Senegal vatandaşları katıldı.

İstiklal Marşı ve Senegal milli marşının okunmasıyla başlayan etkinlikte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Sağman, burada yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. kuruluş yıl dönümünü büyük bir gururla kutladıklarını belirterek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Yurtta sulh, cihanda sulh" ilkesinin bugün de Türkiye'nin dış politikasına yön verdiğini vurguladı.

Büyükelçi Sağman, Türkiye'nin ikinci yüzyılına "Türkiye Yüzyılı" vizyonuyla girdiğini belirterek, aktif, vicdanlı ve barış odaklı bir dış politika izlendiğini kaydetti.

Senegal'in Türkiye'nin Sahra Altı Afrika'da diplomatik ilişki kurduğu ilk ülkelerden biri olduğunu hatırlatan Sağman, iki ülke arasındaki ilişkilerin 1962 yılında Dakar'daki Türk Büyükelçiliğinin açılmasından bu yana stratejik ortaklığa dönüştüğünü kaydetti.

Sağman, Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye ve Başbakan Ousmane Sonko'nun Türkiye'ye gerçekleştirdikleri resmi ziyaretlerin ilişkilerde yeni bir dönüm noktası olduğuna vurguladı.

Bu ziyaretler kapsamında Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin kurulduğunu, enerji, tarım, şehircilik, savunma sanayii ve yükseköğretim gibi alanlarda anlaşmalar imzalandığını belirten Sağman, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 1 milyar dolara çıkarılmasının hedeflendiğini söyledi.

Türkiye'nin Senegal'deki varlığı her geçen gün güçleniyor

Büyükelçi, Türkiye'nin Senegal'deki varlığının her geçen gün güçlendiğini ifade ederek, TİKA, Türkiye Maarif Vakfı, Yunus Emre Enstitüsü, Türk Hava Yolları ve Anadolu Ajansı'nın iki ülke arasındaki ilişkilerin derinleşmesinde önemli rol oynadığını dile getirdi.

Resepsiyonun düzenlenmesine katkı sağlayan Türk şirketlerine ve ekibine teşekkür eden Büyükelçi Sağman, sözlerini "Türkiye ve Senegal dostluğu daim olsun." ifadeleriyle tamamladı.

Törende konuşan Senegal Silahlı Kuvvetler Bakanı Diop da iki ülke arasındaki dostluğun, halklara da sirayet ettiğine vurgulayarak, diplomatik ilişkilerin zamanla gerçek bir kardeşliğe dönüştüğünü kaydetti.

Diop, Senegal ile Türkiye arasındaki ekonomik işbirliğinin örnek bir seviyeye ulaştığını, stratejik ortaklığın temel sütunlarından biri haline geldiğini belirtti.

Türkiye'nin bugün Senegal'de önde gelen ekonomik aktörlerden biri olduğunu kaydeden Diop, "Türk şirketleri, uzmanlıkları, titizlikleri ve taahhütlerine bağlılıklarıyla öne çıkarak ülkemizin kentsel, endüstriyel ve lojistik yapısını dönüştürmeye katkı sağlıyor." dedi.

Konuşmaların sonunda Saint-Louis Fahri Konsolos'u olarak atanan Cheikh Mouhamadou Sourang'a görev yetki belgesi takdim edildi.

Senegalli geleneksel müzik ve dans topluluğu Ngueweul Rythme de Senegal'e özgü perküsyon aletleriyle geleneksel danslardan oluşan bir gösteri sundu.