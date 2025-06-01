Dakar'da Türk Mutfağı Haftası ve Dünya Kahvaltı Günü Etkinliği Düzenlendi
Senegal'in Dakar kentinde, Türk Mutfağı Haftası ve Dünya Kahvaltı Günü etkinlikleri çerçevesinde Türk kahvaltısı organizasyonu yapıldı. Etkinliğe Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi ve YEE Direktörü ev sahipliği yaptı.
Senegal'in başkenti Dakar'da, "Türk Mutfağı Haftası" ve "Dünya Kahvaltı Günü" etkinlikleri kapsamında Türk kahvaltısı organizasyonu düzenlendi.
Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliği ve Dakar Yunus Emre Enstitüsü (YEE) işbirliğinde Dakar'da bir restoranda düzenlenen açık büfe kahvaltıda, Türk mutfağından lezzetleri davetlilerin beğenisine sunuldu.
Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Nur Sağman ve Dakar YEE Direktörü Merve Işık Efe ev sahipliğinde verilen kahvaltıya, bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Senegal asıllı Fransız santrafor Bafetimbi Gomis de katıldı.
Etkinlik, aile fotoğrafının ardından sona erdi.
Kaynak: AA / Fatma Esma Arslan Özdel - Güncel