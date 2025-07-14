Dakar'da Sıcak Havada Plajlarda Yoğunluk

Dakar'da Sıcak Havada Plajlarda Yoğunluk
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Senegal'in başkenti Dakar'da yüksek sıcaklık ve nem nedeniyle sahillere akın eden başkentliler, plajlarda deniz keyfi yaparak serinlemeye çalıştı. Ngor Plajı'nda kalabalık görüntüler oluştu.

Senegal'in başkenti Dakar'da sıcak havadan bunalanlar sahillere akın etti.

Senegal'de yüksek sıcaklık ve nem yüzünden bunalan başkentliler, denize girerek serinlemeye çalıştı.

Kentin en ünlü plajlarından Ngor, hafta sonu ziyaretçi akınına uğradı.

Sahil şeridinin her noktasında denize girenler, güneşlenenler ve su sporları yapanlar gözlemlendi. Çocuklar kumsalda oyunlar oynadı, yetişkinler de denizin keyfini çıkardı.

Halka açık plajda adım atacak yer kalmazken, sahil boyu sıralanan şemsiyeler de havadan renkli görüntüler oluşturdu.

Kalabalığı fırsat bilen seyyar satıcılar da gün boyu serinlemeye çalışanlara satış yaptı.

Kaynak: AA / Fatma Esma Arslan Özdel - Güncel
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