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Dakar'da kısmi güneş tutulması gözlemlendi

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Senegal'in başkenti Dakar'da kısmi Güneş tutulması, Atlas Okyanusu kıyısında özel gözlük ve teleskoplarla izlendi. Tutulma, yaklaşık 1 saat 9 dakika sürdü ve Güneş'in yüzde 36,6'sı Ay tarafından örtüldü.

Senegal'in başkenti Dakar'da kısmi Güneş tutulmasını izlemek isteyenler, Atlas Okyanusu kıyısında bir araya geldi.

Senegal Uzay Araştırmaları Ajansı (ASES) Genel Direktörü astronom Maram Kaire'nin organizasyonuyla düzenlenen gözlem etkinliği, çocuklar ve ailelerin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişiyi sahil hattında buluşturdu.

Dakar'da saat 18.25'te başlayan tutulmayı izlemek için sahile gelenlere, Güneş'e güvenli şekilde bakabilmeleri amacıyla özel koruyucu gözlükler dağıtıldı.

Kaire, güneş projeksiyon teleskobu aracılığıyla tutulmanın farklı evrelerini katılımcılara anlattı.

İzleyiciler, teleskoptan elde edilen Güneş görüntüsünün bir yüzeye yansıtılmasıyla Ay'ın Güneş'in önündeki hareketini güvenli şekilde takip etme imkanı buldu.

Koruyucu gözlüklerle tutulmayı izlemeyi tercih edenler sahilde renkli görüntüler oluştururken, bazı katılımcılar gök olayını cep telefonlarıyla görüntüledi.

Dakar'da saat 19.12'de en yüksek seviyesine ulaşan tutulmada Güneş'in yaklaşık yüzde 36,6'sı Ay tarafından örtüldü.

Yaklaşık 1 saat 9 dakika süren kısmi tutulma, Güneş'in Atlas Okyanusu üzerinde batmasıyla 19.34 sıralarında sona erdi.

Grönland, İzlanda ve İspanya'nın kuzeyi başta olmak üzere bazı bölgelerde tam olarak gözlemlenen Güneş tutulması, Avrupa ve Kuzey Afrika'nın geniş bir bölümünde ise kısmi olarak izlendi.

Kaynak: AA
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