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Dakar'da 23 Nisan Etkinliği: Çocuklar Eğlendi

Dakar'da 23 Nisan Etkinliği: Çocuklar Eğlendi
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Dakar Yunus Emre Enstitüsü'nde düzenlenen etkinlikte, devlet koruması altındaki 30 çocuk eğlenceli aktivitelerle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Dakar Yunus Emre Enstitüsünde (YEE), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Senegal'de yetim çocukları himaye eden devlet destekli AVISE Derneği işbirliğinde Dakar YEE bahçesinde gerçekleştirilen programa, devlet koruması altındaki 4-7 yaş arası 30 çocuk katıldı.

Program, Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Nur Sağman'ın günün anlam ve önemini belirten konuşmasıyla başladı.

Daha sonra çocuklar, bahçeye kurulan alanlarda çeşitli etkinlikler yaparak, doyasıya eğlendi.

Şarkılar, danslar ve yarışmalarla devam eden program, kırmızı beyaz renkteki balonların gökyüzüne bırakılmasıyla sona erdi.???????

Kaynak: AA / Fatma Esma Arslan Özdel - Güncel
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