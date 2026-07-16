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Dakar’da 15 Temmuz Anma Programı

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Senegal'in başkenti Dakar'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Senegal'in başkenti Dakar'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Dilşad Kırbaşlı Karaoğlu'nun ev sahipliğinde düzenlenen programa, Tunus ve Cezayir'in Dakar büyükelçileri, vatandaşlar, Türk kurum temsilcileri ve davetliler katıldı.

Program, 15 Temmuz hain darbe girişiminde hayatlarını kaybeden şehitlerin anısına saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Büyükelçi Karaoğlu, programda yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'da yaşamını yitirenleri hiçbir zaman unutmadıklarını belirterek, darbe girişiminde bulunanları da unutmayacaklarını söyledi.

Türkiye'nin darbe girişiminin ardından kısa sürede yeniden ayağa kalkmasının ülkenin gücünü ortaya koyduğunu vurgulayan Karaoğlu, "Darbe girişimi cuma gecesi yaşandı. Ancak pazartesi sabahı Türkiye'de bankalar, hastaneler, kamu kurumları ve iş yerleri normal şekilde faaliyetlerini sürdürüyordu. Türkiye acılarını örtmüş, yaralarını sarmış ve ayağa kalkmıştı." dedi.

Karaoğlu, "48 saat içerisinde ayağa kalkan bir ülkeyi, halkının peşini bırakmayan devletini, devletinin peşini bırakmayan halkını dünyanın hiçbir yerinde göremezsiniz." ifadelerini kullanarak, 15 Temmuz'da millet ile devletin sergilediği dayanışmanın Türkiye'nin en büyük gücü olduğunu dile getirdi.

Programda, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan "Milletin İradesi, Demokrasinin Zaferi" başlıklı video gösterimi de yapıldı.

Program sonunda, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi ve sonrasında Türk halkının devleti ile ortaya koyduğu direniş ve kararlılığı yansıtan fotoğraf sergisi gezildi.

Kaynak: AA / Fatma Esma Arslan Özdel
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