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Dağlardaki Şifa Deposu Kuşburnu Yoğun Talep Görüyor

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Yozgat'ta dağ eteklerinde ve dere kenarlarında kendiliğinden yetişen kuşburnu meyvesini toplayan vatandaşlar, marmelat ve reçel yaparak kış hazırlığı yapıyor. Kuşburnunun birçok hastalığa iyi geldiği bilinirken, özellikle kış aylarında tüketilmesi öksürük ve gribal enfeksiyonları iyileştirici özelliği ile tercih ediliyor.

Dağlardaki şifa deposu kuşburnu yoğun talep görüyor

YOZGAT - Yozgat'ta dağ eteklerinde ve dere kenarlarında kendiliğinden yetişen kuşburnu meyvesini toplayan vatandaşlar, marmelat ve reçel yaparak kış hazırlığı yapıyor.

Yozgat'ın Çekerek ilçesinde yaşayan vatandaşlar, dağlık alanlarda olgunlaşmış kuşburnu meyvesini ağaçlardan toplayarak kış için hazırlıklara başladı. Dikenli dallar arasından toplanılan kuşburnunun zorlu mesaisine başlayan vatandaşlar, bin bir emekle topladıkları ve C vitamini açısından oldukça zengin olan kuşburnu meyvesini marmelat, reçel ve çay olarak tüketiyor.

Yöre halkı tarafından bin derde deva olarak bilinen ve dağlardan gelen doğal şifa deposu kuşburnunun birçok hastalığa iyi geldiği bilinmekle birlikte özellikle kış aylarında tüketilmesi halinde öksürük ve gribal enfeksiyonları iyileştirici özelliği ile de vatandaşlar tarafından alternatif tıp amacıyla kullanıyor.

Doğadan kuşburnu topladığını söyleyen Ramazan Gül, "Ankara'dan tatil için geldim, kuşburnu toplama zamanı şimdi, doğayı geziyoruz, kuşburnu topluyoruz. Kuşburnu gut hastalığına iyi geliyor, idrar söktürücü ve ateş düşürücü özellikleri var. Arkadaşımla geliyoruz yazın birlikte doğayı geziyoruz, piknik yapıp kuşburnu topluyoruz. Biz evde kuşburnunun çayını yapıp içiyoruz, reçelini yapıyoruz, satın almıyoruz, doğadan kendimiz topluyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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