- Dağlar terörden temizlendi: Doktor ve hemşireler Cudi Dağı'nda bisiklet sürüp halay çekti

ŞIRNAK - Şırnak'ın Silopi ilçesinde düzenlenen etkinlikte doktor ve hemşireler, terörden arındırılan bölgede bisiklet sürdükten sonra halay çekti.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde sağlık için pedal çevir projesi çerçevesinde doktor, hemşire ve diğer sağlık personelleri bisikletle Cudi Dağı eteklerine doğru pedal çevirdi. Kapalı spor salonu önünden verilen startta Cudi Dağı eteklerinde bulunan Esenli Köyü'ne hareket edilirken, köy halkı tarafından karşılanan bisikletlilere ayran ve çay ikram edildi.

Etkinlik hakkında bilgi veren İlçe Sağlık Müdürü Özlem Devrim Gacır, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla Silopi İlçe Sağlık Müdürlüğü personelleri tarafından sporun yaşamdaki önemini belirtmek amacıyla bisiklet sürme etkinliği düzenlediklerini söyledi. Gacır, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne katkılarından dolayı çok teşekkür ettiklerini ifade etti.

Cudi Dağı'nın muhteşem manzarasıyla çok güzel bir etkinlik olduğunu aktaran Nesrin Ecer, "Silopi ilçe merkezinden Esenli Köyü'ne kadar bisikletle geldik, köy halkı tarafından muhteşem karşılandık. Cudi Dağı'nın eteklerinde, Cudi Dağı'nın muhteşem manzarası eşliğinde çok güzel bir etkinlik oldu. Katkısı olan herkese çok teşekkür ederiz" dedi.

Etkinlik, halay çekildikten sonra hatıra fotoğrafıyla son buldu.