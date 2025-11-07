Haberler

Dağıstan'da Helikopter Kazası: 4 Kişi Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya'nın Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde düşen bir helikopter sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Rusya'ya bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde bir helikopterin düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, "Ka-226" tipi helikopter, Dağıstan bölgesinde bulunan Açisu yerleşim yerinde bir evin üzerine düştü.

Helikopterin düşmesi sonucu yangın çıktı. Olay yerine acil servis ekipleri sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kazaya teknik arızanın neden olduğu ifade edildi.

Helikopterin, Kizlyar Elektromekanik Fabrikası çalışanlarını taşıdığı belirtildi.

Dağıstan Özerk Cumhuriyeti Başkanı Sergey Melikov, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, olay yerinde çalışmaların sürdüğünü belirterek, "İlk belirlemelere göre, 4 kişi yaşamını yitirdi. Yaralanan 3 kişi ise hastaneye kaldırıldı." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel
3 ödeme şirketinin faaliyet izni iptal edildi

Resmi Gazete'de yayımlandı! 3 şirketin faaliyet izni iptal edildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Temizlik işçisinin feci ölümü! Çöp kamyonun altında kaldı

Sadece arkadaşına selam vermek istemişti, sonu oldu
Kastamonu'da oğluyla birlikte kaybolan kadının annesinden kafaları karıştıran sözler

Günlerdir kayıplar! Annesinden kafaları karıştıran sözler
Haluk Levent konserinde bıçaklı kavga! 1 kişi yaralandı

Haluk Levent konserinde kan aktı
Çığır açacak adım! Beyin hasarı artık erken tespit edilebilecek

Çığır açacak adım! Mucizevi başlık bilim dünyasını sarstı
Temizlik işçisinin feci ölümü! Çöp kamyonun altında kaldı

Sadece arkadaşına selam vermek istemişti, sonu oldu
Dünyanın en büyük örümcek ağı keşfedildi

Dünyanın en büyüğü komşuda keşfedildi! 111 binden fazlası ördü
Ankara'da kahreden kaza! Otomobil hurdaya döndü, 3 kişilik aile yok oldu

Geriye demir yığını kaldı! Kahreden kazada koca bir aile yok oldu
O kentimiz kuraklıkla boğuşuyor! Barajın doluluk oranı hala kritik seviyede

Çanlar o kentimiz için çalıyor! Barajlar hala kritik seviyede
Türkiye'den Netanyahu'nun da aralarında bulunduğu 37 İsrailli yetkili hakkında yakalama kararı

Türkiye'den Netanyahu ve 37 İsrailli yetkili hakkında yakalama kararı
Fenerbahçe'de kadro dışı kalan İrfan hakkında sürpriz karar

Kadro dışı kalan İrfan hakkında sürpriz karar
'Mutfakta tüp boş' diyen CHP'li Akay'a Bakan Bayraktar'dan yanıt: Çünkü doğalgaz kullanıyorlar

Bakan Bayraktar, tüplü protestoyu tek cümleyle boşa düşürdü
Silahlı kavga çıktı, 2 kişi hayatını kaybetti! Çok sayıda tutuklama

Bilançonun ağır olduğu silahlı kavgada çok sayıda tutuklama var
Beşiktaş'ta ayrılık! Sergen Yalçın biletlerini kesti

Neşteri vurdu! 2 yıldıza "Güle güle" dedi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.