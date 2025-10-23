Dağda Kaybolan Mühendisler Ateş Yakıp Bekledi

DAĞDA ATEŞ YAKIP BEKLEMİŞLER

Antalya'nın Akseki ilçesinde inceleme yapmak amacıyla çıktıkları 2 bin 200 rakımlı dağda kaybolan 2 mühendisin dün saat 21.00 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ulaşıp yardım istediği, bunun üzerine bölgeye ekiplerin yönlendirildiği belirtildi. Kayıp kişilerin, kurtarma ekipleri gelene kadar dağda ateş yakarak ısınmaya çalıştığı, cep telefonlarının şarjı bitmek üzereyken de ekiplere konumlarını bildirebildiği belirtildi. Ekipler yanlarına ulaştığı sırada bitkin ve yürüyerek geri dönemeyecek durumdaki 2 kişinin kurtarılması için askeri helikopterden yardım istenip, sabah erken saatlerde bölgeden alındığı öğrenildi.

Adem ÇETİN/AKSEKİ (Antalya),