Hakkari'de zirve tırmanışı yaparken hayatını kaybeden dağcı için tören düzenlendi

Hakkari'de 13 Temmuz'da Cilo Dağları'na tırmanış yaptıktan sonra kendisinden haber alınamayan ve 19 Temmuz'da cansız bedenine ulaşılan Yüksel Işık'ın cenazesi, düzenlenen törenle memleketine uğurlandı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, 13 Temmuz'da Süpha Durek zirve tırmanışı sırasında kaybolan ve 19 Temmuz'da cansız bedenine ulaşılan dağcı ve emekli Muhabere Astsubay Kıdemli Başçavuş Yüksel Işık'ın naaşı, yürütülen çalışma sonucunda bulunduğu bölgeden alındı.

Helikopterle kent merkezine getirilerek Hakkari Devlet Hastanesine götürülen Işık'ın cenazesi, burada düzenlenen törenin ardından memleketi Bursa'ya gönderilmek üzere Van'a uğurlandı.

Törene, Vali Vekili Orçun Cüneyt Zor, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cafer Öz, bazı kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Hakkari'de 13 Temmuz'da Cilo Dağları'na tırmanış yaptıktan sonra kendisinden haber alınamayan dağcı ve emekli Muhabere Astsubay Kıdemli Başçavuş Yüksel Işık için arama çalışmaları başlatılmıştı.

AFAD İl Müdürlüğü, Jandarma Arama Kurtarma, UMKE ve jandarma ekipleri ile güvenlik korucularının katılımıyla yürütülen çalışmalara Van, Erzurum, Diyarbakır, Bursa ve Sakarya AFAD İl Müdürlükleri ekipleri, Cilo Sat Gölleri ve Buzulları Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü ile Bursa Arama Kurtarma Spor Kulübü Derneği üyeleri de destek vermişti.

Bölgede yapılan çalışmalar sonucu 19 Temmuz'da Işık'ın cansız bedenine ulaşılmıştı.