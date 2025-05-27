D Vitamini Takviyesi Hücresel Yaşlanmayı Yavaşlatıyor

D Vitamini Takviyesi Hücresel Yaşlanmayı Yavaşlatıyor
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ABD'de yapılan bir araştırma, D vitamini takviyesinin hücresel yaşlanmayı yavaşlattığını ortaya koydu. Bilim insanları, 4 yıl boyunca takip ettikleri 1054 kişinin akyuvarlarındaki telomer uzunluklarını inceledi ve düzenli D vitamini alanlarda telomer kısalmasının yavaşladığını belirtti.

ABD'de bilim insanları, D vitamini takviyesinin hücresel yaşlanmayı yavaşlatabileceğini tespit etti.

D vitamini takviyesinin yaşlanma üzerindeki etkilerini incelemek isteyen bilim insanları, 1054 kişinin akyuvarlarındaki "telomer" adı verilen genetik yapıların uzunluğunu 4 yıl boyunca takip etti.

Bilim insanları, çalışma başlangıcında, çalışmanın 2'nci ve 4'üncü yıllarında telomer uzunlukları ölçülen katılımcılara her gün 2 bin IU D vitamini ve 1 gram Omega 3 yağ asidi verdi.

Çalışma sonucunda, günlük 2 bin IU D vitamini takviyesi alan kişilerin telomer kısalmasının yavaşladığını belirten bilim insanları bunun biyolojik yaşlanmanın yavaşladığı anlamına geldiğini aktardı.

Bilim insanları D vitamini takviyesinin, yaşla birlikte görülen hücresel aşınmayı ortalama 3 yıl kadar geciktirebileceğini ortaya koydu.

Öte yandan, bilim insanları çalışmada test edilen Omega-3 takviyesinin telomer uzunluğu üzerinde bir etkisi olmadığını kaydetti.

Araştırmanın bulguları "The American Journal of Clinical Nutrition" dergisinde yayımlandı.

Kaynak: AA / Sercan İrkin - Güncel
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