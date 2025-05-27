D Vitamini Takviyesi Hücresel Yaşlanmayı Yavaşlatıyor
ABD'de yapılan bir araştırma, D vitamini takviyesinin hücresel yaşlanmayı yavaşlattığını ortaya koydu. Bilim insanları, 4 yıl boyunca takip ettikleri 1054 kişinin akyuvarlarındaki telomer uzunluklarını inceledi ve düzenli D vitamini alanlarda telomer kısalmasının yavaşladığını belirtti.
ABD'de bilim insanları, D vitamini takviyesinin hücresel yaşlanmayı yavaşlatabileceğini tespit etti.
D vitamini takviyesinin yaşlanma üzerindeki etkilerini incelemek isteyen bilim insanları, 1054 kişinin akyuvarlarındaki "telomer" adı verilen genetik yapıların uzunluğunu 4 yıl boyunca takip etti.
Bilim insanları, çalışma başlangıcında, çalışmanın 2'nci ve 4'üncü yıllarında telomer uzunlukları ölçülen katılımcılara her gün 2 bin IU D vitamini ve 1 gram Omega 3 yağ asidi verdi.
Çalışma sonucunda, günlük 2 bin IU D vitamini takviyesi alan kişilerin telomer kısalmasının yavaşladığını belirten bilim insanları bunun biyolojik yaşlanmanın yavaşladığı anlamına geldiğini aktardı.
Bilim insanları D vitamini takviyesinin, yaşla birlikte görülen hücresel aşınmayı ortalama 3 yıl kadar geciktirebileceğini ortaya koydu.
Öte yandan, bilim insanları çalışmada test edilen Omega-3 takviyesinin telomer uzunluğu üzerinde bir etkisi olmadığını kaydetti.
Araştırmanın bulguları "The American Journal of Clinical Nutrition" dergisinde yayımlandı.