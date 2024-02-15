D-100 Karayolu Bolu Dağı'nda Sağanak ve Sis Görüş Mesafesini Düşürüyor
D-100 kara yolu Bolu Dağı geçişinde sağanak ve sis nedeniyle görüş mesafesi düşüyor. Sabah saatlerinden itibaren aralıklarla devam eden sağanağın ardından sis etkisini göstermeye başladı. Yolun Taşaltı, Kaynaşlı, Bıçkıyanı, Karanlıkdere ve Elmalık mevkilerinde bastıran sis nedeniyle sürücüler dikkatli seyrediyor. Güzergah boyunca görev yapan polis ve karayolları ekipleri, sürücüleri, aşırı hız ve yakın takip yapmamaları konusunda uyarıyor.
D-100 kara yolu Bolu Dağı geçişinde sağanak ve sis nedeniyle görüş mesafesi düşüyor.
Sabah saatlerinden itibaren aralıklarla devam eden sağanağın ardından sis etkisini göstermeye başladı.
Yolun Taşaltı, Kaynaşlı, Bıçkıyanı, Karanlıkdere ve Elmalık mevkilerinde bastıran sis nedeniyle sürücüler dikkatli seyrediyor.
Güzergah boyunca görev yapan polis ve karayolları ekipleri, sürücüleri, aşırı hız ve yakın takip yapmamaları konusunda uyarıyor.