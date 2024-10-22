D-100 Kara Yolunda Sis ve Sağanak Uyarısı

D-100 kara yolunun Bolu Dağı Düzce geçişinde sis ve sağanak etkili oldu

Karanlıkdere, Taşaltı, Elmalık ve Bakacak mevkilerinde sis, görüş mesafesini düşürdü.

Aralıklarla sağanak geçişlerinin de yaşandığı bölgede Karayolları ve polis ekipleri, sürücüleri takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı.

Düzce kent merkezi, Kalıcı Konutlar Bağlantı Yolu ve Kuzey Çevre Yolu'nda da yağış etkili oldu.