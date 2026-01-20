Bolu Dağı'nda sis etkili oldu
İstanbul-Ankara arasında ulaşımı sağlayan D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. Sürücüler dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.
D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis etkisini gösterdi.
İstanbul ile Ankara arasında ulaşımı sağlayan D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişi Düzce kesiminde sis görüş mesafesini düşürdü.
Karanlıkdere ve Taşaltı mevkilerinden geçen sürücüler, yolda dikkatli ilerledi.
Bölgede görev yapan trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafelerini korumaları yönünde uyardı.
Kaynak: AA / Murat Ataseven - Güncel