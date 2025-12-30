Bakanlık: D-100 Devlet Yolu'nun Gerede-Karabük kesimi ulaşıma açıldı

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı, yoğun kar yağışı ve ağır taşıtların makaslaması nedeniyle trafiğe kapanan D-100 Devlet Yolu'nun Gerede- Karabük il sınırı arasındaki kesiminin yeniden ulaşıma açıldığını duyurdu. Çankırı'nın Çerkes ilçesinde yolda kalan vatandaşlara battaniye ve ikramlık dağıtıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve kış şartlarına uygun donanıma sahip olmayan ağır taşıtların makaslaması nedeniyle geçici olarak trafiğe kapanan D-100 Devlet Yolu'nun Gerede-Karabük il sınırı arası kesimi Karayolları tarafından yapılan çalışmaların ardından gece saat 04.30 itibarı ile ulaşıma açılmış, Anadolu Otoyolu'nun Gerede çıkışından Devlet Yolu'na bağlantı sağlanmıştır" denildi.

Kapanan yol nedeniyle Çankırı'nın Çerkes ilçesinde araçlarında bekleyen vatandaşlar, soğuktan etkilenmeleri için belediyeye ait kültür merkezinde misafir edildi. Burada vatandaşlara sıcak çorba ve çay ikramında bulunuldu. Geceyi bölgedeki dinlenme tesisleri ve kültür merkezlerinde geçiren vatandaşlar, yolun açılması ile hareket etmeye başladı.