Haberler

Bakanlık: D-100 Devlet Yolu'nun Gerede-Karabük kesimi ulaşıma açıldı

Bakanlık: D-100 Devlet Yolu'nun Gerede-Karabük kesimi ulaşıma açıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ulaşıma kapanan D-100 Devlet Yolu, yapılan çalışmalar sonucu yeniden trafiğe açıldı. Çankırı'nın Çerkes ilçesinde yolda kalan vatandaşlara battaniye ve sıcak ikramlar sağlandı.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı, yoğun kar yağışı ve ağır taşıtların makaslaması nedeniyle trafiğe kapanan D-100 Devlet Yolu'nun Gerede- Karabük il sınırı arasındaki kesiminin yeniden ulaşıma açıldığını duyurdu. Çankırı'nın Çerkes ilçesinde yolda kalan vatandaşlara battaniye ve ikramlık dağıtıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve kış şartlarına uygun donanıma sahip olmayan ağır taşıtların makaslaması nedeniyle geçici olarak trafiğe kapanan D-100 Devlet Yolu'nun Gerede-Karabük il sınırı arası kesimi Karayolları tarafından yapılan çalışmaların ardından gece saat 04.30 itibarı ile ulaşıma açılmış, Anadolu Otoyolu'nun Gerede çıkışından Devlet Yolu'na bağlantı sağlanmıştır" denildi.

Kapanan yol nedeniyle Çankırı'nın Çerkes ilçesinde araçlarında bekleyen vatandaşlar, soğuktan etkilenmeleri için belediyeye ait kültür merkezinde misafir edildi. Burada vatandaşlara sıcak çorba ve çay ikramında bulunuldu. Geceyi bölgedeki dinlenme tesisleri ve kültür merkezlerinde geçiren vatandaşlar, yolun açılması ile hareket etmeye başladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İstanbul'da DEAŞ operasyonu! 110 şüpheli yakalandı

Şafak vakti peş peşe baskınlar! Onlarca kişi yakalandı
Suudi Arabistan'dan BAE'ye ültimatom: 24 saatin var, askerlerini geri çek

Suudi Arabistan'dan çok sert ültimatom: Sadece 24 saatiniz var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'nin eski yıldızı gittiği takımda kral oldu

Fenerbahçe'nin eski yıldızı gittiği takımda kral oldu
3 şehit verdiğimiz operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin aylar önceki paylaşımı ortaya çıktı

Etkisiz hale getirilen teröristin aylar önceki paylaşımı ortaya çıktı
Hamas resmen duyurdu: Ebu Ubeyde şehit oldu

Ebu Ubeyde şehit oldu! Dünya yüzünü ilk kez gördü
Yılmaz Büyükerşen siyaseti bıraktı

CHP'nin tecrübeli ismi siyaseti bıraktı
Fenerbahçe'nin eski yıldızı gittiği takımda kral oldu

Fenerbahçe'nin eski yıldızı gittiği takımda kral oldu
Zelenskiy: Putin'in konutuna saldırı haberleri gerçeği yansıtmıyor

Putin'in konutu mu vuruldu? Beklenen açıklama saatler sonra geldi
Trump'tan 'Türkiye ile İsrail arasında çatışma yaşanır mı?' sorusuna net yanıt

Trump'a soruldu: Türkiye ile İsrail arasında çatışma yaşanır mı?