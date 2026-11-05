D-100 Bolu Dağı geçişinde sis ve sağanak görüş mesafesini düşürdü

D-100 Bolu Dağı geçişinde sis ve sağanak görüş mesafesini düşürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis ve sağanak etkili oldu; Elmalık, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde görüş mesafesi düştü. Güzergahtan geçen sürücüler dikkatli ilerlerken trafik ekipleri sürücüleri sise ve sağanağa karşı tedbirli olmaları yönünde uyardı.
D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis ve sağanak etkisini gösterdi.
Kara yolunun Elmalık, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde sis ve sağanak görüş mesafesini düşürdü.
Güzergahtan geçen sürücüler, yolda dikkatli ilerledi.
Bölgede görev yapan trafik ekipleri, sürücüleri sise ve sağanağa karşı tedbirli olmaları yönünde uyardı.
Kaynak: AA