Siverek'te Bir Lisede 16 Kişinin Yaralandığı Silahlı Saldırı... Çydd: Çocuklar Güvende Değilse, Gelecek de Güvende Değildir

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), Siverek'te bir lisede 16 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin açıklama yaparak, öğrencilerin yaşam hakkı ve güvenliği için yetkililere sorumluluk çağrısında bulundu. Dernek, güvenli bir eğitim ortamının sağlanması gerektiğini vurguladı.

(İSTANBUL)- Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), Siverek'te bir lisede 16 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin, "Öğrencilerin yaşam hakkını ve güvenliğini tehdit eden her türlü yetersizlik ve şiddet ortamına karşı açık bir sorumluluk çağrısında bulunuyoruz. Benzer olayların bir daha yaşanmaması için yetkilileri gerekli önlemleri almaya ve sorumluluklarını yerine getirmeye davet ediyoruz. Çocuklar güvende değilse, gelecek de güvende değildir" açıklamasını yaptı.

ÇYDD tarafından, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir lisede meydana gelen ve 16 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer veridi:

"Siverek ilçesinde bir lisede gerçekleşen ve 4'ü öğretmen olmak üzere 16 kişinin yaralandığı silahlı saldırı, yalnızca bir güvenlik sorununu değil; çocukların hayatını etkileyen derin bir şiddet ortamını da göstermektedir. Okulların, öğrencilerin kendilerini korumak zorunda hissettikleri alanlara dönüşmesi, eğitim hakkının özüne yönelmiş ciddi bir tehdittir."

Güvenlik yalnızca fiziksel önlemlerle sağlanamaz, öğrenciyi merkeze alan, onu koruyan, dinleyen ve güçlendiren bir eğitim anlayışı olmadan kalıcı bir çözüm olası değildir. Çocukların okula giderken kaygı değil, umut taşıdığı bir düzen kurmak, kamusal sorumluluğun en temel ölçütüdür. Eğitim alanları, eşitliğin, aklın ve barışın üretildiği yerler olmak zorundadır.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği olarak, öğrencilerin yaşam hakkını ve güvenliğini tehdit eden her türlü yetersizlik ve şiddet ortamına karşı açık bir sorumluluk çağrısında bulunuyoruz. Olaydan etkilenen tüm öğrencilere ve ailelerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, benzer olayların bir daha yaşanmaması için yetkilileri gerekli önlemleri almaya ve sorumluluklarını yerine getirmeye davet ediyoruz. Çocuklar güvende değilse, gelecek de güvende değildir."

Kaynak: ANKA
Gülistan Doku dosyasında şok polis detayı! Artık bütün oklar aynı ismin üzerinde

Şok polis detayı ortaya çıktı! Artık bütün oklar aynı ismin üzerinde
Yeşilçam’ın ‘Bayan Bacak’ı Serpil Örümcer’den yardım çığlığı: Zamanım çok az

Yeşilçam’ın ‘Bayan Bacak’ından yardım çığlığı
Hasan Can Kaya nişan iddialarına açıklık getirdi

Nişan sanıldı, gerçek başka çıktı
Elif Karaarslan’ın ifadesi ortaya çıktı! Müstehcenlik sözleri şoke etti

Eski hakemin ifadesi ortaya çıktı! Müstehcenlik sözleri şoke etti
Talihsiz olay! 23 yaşındaki genç evinde hayatını kaybetti

Talihsiz olay! 23 yaşındaki genç evinde hayatını kaybetti
Yeşilçam’ın ‘Bayan Bacak’ı Serpil Örümcer’den yardım çığlığı: Zamanım çok az

Yeşilçam’ın ‘Bayan Bacak’ından yardım çığlığı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yerebakan: Önümüzdeki 6 yılda Türkiye'deki doktor sayısı 350 bine ulaşacak

Türkiye'de kaç doktor var? Sayı verip hedefi söyledi
İstanbul 3 gün boyunca çöl tozunun etkisinde kalacak

Korkulan oldu, İstanbul'a geliyor! Bu hastalıkları olanlar aman dikkat