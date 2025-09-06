ÇYDD 2025-2026 Dönemi Burs Başvurularını Açıkladı

(İSTANBUL)- Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), 2025-2026 dönemi burs başvuru ve kayıt yenileme takvimini açıkladı. Ortaöğretim ve üniversite öğrencileri için yeni başvurular 9-20 Eylül 2025 tarihleri arasında alınacak.

ÇYDD, 2025-2026 dönemi burs başvuru ve kayıt yenileme takvimini açıkladı. Ortaöğretim ve üniversite öğrencileri için yeni başvurular 9-20 Eylül 2025 tarihleri arasında alınacak. Mevcut bursiyerlerin kayıt yenileme süreci ise 23 Eylül- 11 Ekim 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. ÇYDD'den yapılan açıklamaya göre, ortaöğretim öğrencilerine yıllık 12 bin 500 TL, üniversite öğrencilerine ise yıllık 25 bin 000 TL burs sağlanacak. Burs ödemeleri akademik yıl boyunca 10 ay süresince yapılacak.

Toplam 68 bin 884 üniversite öğrencisi burs aldı

Kurulduğu günden bu yana çağdaş eğitim yoluyla çağdaş birey ve çağdaş topluma ulaşmayı hedefleyen ÇYDD, bugüne kadar 108 bin 699 liseli kız öğrenciye burs desteği sağladı. Ayrıca 48 bin 414'ü kız öğrenci olmak üzere toplam 68 bin 884 üniversite öğrencisi de ÇYDD'nin eğitim bursuyla eğitimini tamamladı. Öğrenciler, başvuru ve kayıt yenileme tarihlerini takip ederek ÇYDD bursiyeri olabilecek.

Başvurular, ÇYDD'nin resmi internet sitesi www.cydd.org.tr üzerinden alınacak.