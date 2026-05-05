Rusya: Ukrayna'nın saldırıları sonucu Çeboksarı kentinde 2 kişi öldü

Rusya'ya bağlı Çuvaşistan Cumhuriyeti Başkanı Oleg Nikolayev, Ukrayna'nın bölgeye yönelik düzenlediği saldırılar sonucu başkent Çeboksarı'da 2 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Nikolayev, ülkesinde geliştirilen ulusal mesajlaşma uygulamasındaki hesabından yaptığı paylaşımda, Çuvaşistan'ın Ukrayna ordusunun saldırılarına maruz kaldığını ifade etti.

Saldırı sonucu 8 bin 500 kişinin yaşadığı şehirde 28 katlı binanın hasar gördüğünü kaydeden Nikolayev, burada yaşayanlar için geçici konaklama merkezlerinin oluşturulduğunu belirtti.

Nikolayev, "Bu, emsali olmayan bir saldırı. Maalesef, 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 çocuk dahil 32 kişi yaralandı. Yaralılara tıbbi destek sağlanıyor. Bölgesel seviyede acil durum ilan etme kararı aldım." ifadelerini kullandı.

Rusya Soruşturma Komitesinden yapılan açıklamada, seyir füzeleri ile İHA'ların kullanıldığı saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada da bugün yerel saatle 09.00'dan 14.00'e kadar Ukrayna'ya ait 88 İHA'nın Moskova ve Çuvaşistan dahil çeşitli bölgelerde hava savunma sistemleri tarafından vurulduğu bildirildi.