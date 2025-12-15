Haberler

ABD'li hava yolu şirketinin uçağı, Hava Kuvvetleri'nin uçağıyla çarpışmaktan son anda kurtuldu

Güncelleme:
Venezuela'nın kuzeyindeki Curaçao Adası yakınlarında, JetBlue hava yolu şirketine ait bir uçağın, ABD Hava Kuvvetleri'ne ait bir yakıt ikmal uçağıyla çarpışmaktan son anda kurtulduğu bildirildi. Pilot, hava trafik kontrolüyle yaptığı görüşmede durumu detaylandırdı.

Venezuela'nın kuzeyindeki Curaçao Adası yakınlarında ABD'li hava yolu şirketinin uçağının, ABD Hava Kuvvetleri'ne ait bir yakıt ikmal uçağıyla çarpışmaktan son anda kurtulduğu belirtildi.

Venezuela açıklarında bulunan Curaçao'dan New York'ta John F. Kennedy (JFK) Havalimanı'na giden ABD'li hava yolu şirketi JetBlue 1112 sefer sayılı uçağın pilotunun, hava trafik kontrolüyle yaptığı görüşmenin kayıtları yayımlandı.

Kayıtlara göre pilot, ABD Hava Kuvvetleri'ne ait bir yakıt ikmal uçağıyla "neredeyse çarpışacaklarını" belirterek, yakıt ikmal uçağının doğrudan uçuş güzergahından geçtiğini söyledi.

Pilot, "Tam önümüzden, yaklaşık 8 kilometre, belki 3-5 kilometre, mesafeden bir hava yakıt ikmal uçağı geçti. ABD Hava Kuvvetleri'ne ait bir uçaktı ve bizim irtifamızdaydı." dedi.

Söz konusu uçak yüzünden yükselişini durdurmak zorunda kaldığını söyleyen pilot, Hava Kuvvetleri'ne ait uçağın, daha sonra Venezuela hava sahasına girdiğini aktardı.

Kaynak: AA / Yasin Yorgancı - Güncel
