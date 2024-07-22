Cuomei zirvesi masalsı bir harikalar diyarını andırıyor
Çin'in Gansu eyaletine bağlı Gannan Tibet Özerk İli'nin Diebu ilçesinde serinletici bir yaz yağmurunun ardından sisle kaplanan Cuomei zirvesi, masalsı bir harikalar diyarını andırıyor.
1. Zirvenin çeşitli görüntüleri
Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletine bağlı Gannan Tibet Özerk İli'nin Diebu ilçesinde serinletici bir yaz yağmurunun ardından sisle kaplanan Cuomei zirvesi, masalsı bir harikalar diyarını andırıyor.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Diebu'dan bildiriyor. (XHTV)