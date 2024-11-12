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Cunda Adası'nda Uyuşturucu Operasyonu: İki Kişi Tutuklandı

Cunda Adası'nda Uyuşturucu Operasyonu: İki Kişi Tutuklandı
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı Cunda Adası'nda gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 147 gram kokain ve ruhsatsız bir tabanca ele geçirildi. İki şüpheli tutuklandı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı Cunda Adası'nda uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Ayvalık Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri bir süredir takibe aldıkları iki kişiye yönelik yaptıkları operasyonda 7 parça halinde, 147 gram kokain maddesi ve 9 mm çapında ruhsatsız bir tabanca ele geçirdi.

Yakalanan B.Ö'nün (27) 4 ayrı suçtan arandığı öğrenilirken aynı operasyonda R.M. de (28) gözaltına alındı.

İki kişi çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Suat Salgın - Güncel
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