Haberler

Cumhuriyetin 102. Yıl Dönümü Amasya'da Coşkuyla Kutlandı

Cumhuriyetin 102. Yıl Dönümü Amasya'da Coşkuyla Kutlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Amasya Belediyesi, Cumhuriyet'in 102. yıl dönümü dolayısıyla fener alayı ve kortej yürüyüşü düzenledi. Etkinlikte vatandaşlar, Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle Cumhuriyet coşkusunu paylaştı. Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, halk iradesine güvendiklerini belirtti.

Amasya Belediyesi tarafından, Cumhuriyetin 102. yıl dönümü dolayısıyla fener alayı ve kortej yürüyüşü düzenlendi.

İstasyon Köprüsü'nde başlayan etkinlik için, belediye bando takımı ile fener alayının arkasında açılan büyük Türk bayrağına eşlik eden vatandaşlar Yavuz Selim Meydanı'na kadar yürüdü.

Yol kenarında toplanan vatandaşlar da yürüyüş boyunca ellerindeki Türk bayrakları ve Atatürk posterleri ile Cumhuriyet coşkusuna eşlik etti.

Meydanda son bulan fener alayı ve kortej yürüyüşünün ardından, "Sonsuza Dek Cumhuriyet" yazılı mahya yakıldı.

Programda konuşan Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, "Cumhuriyetin 102. Yılında Amasya Belediyesi olarak Şehzadeler Gezi yolunda yürüdük. 102 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk 'egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' diyerek egemenliği millete teslim etmiştir. Bugünde, yarın da, halk iradesine güveniyoruz. Yaşasın Cumhuriyet. yaşasın Mustafa Kemal Atatürk. yaşasın tam bağımsız Türkiye" diye konuştu.

Yürüyüşe katılan vatandaşlardan Selin Zeynep Buğa ise "Cumhuriyetimizle gurur duyuyoruz. Çok mutluyuz., Ata'mıza borçluyuz bu vatanı. Bugün de burada kutlamaktayız" dedi.

Programa, CHP Amasya Milletvekili Reşat Karagöz, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Umut Yeşilyurt - Güncel
İsrail, Gazze'yi bombalıyor! Hamas'tan ilk açıklama geldi

Hamas'tan ilk açıklama geldi! Arabuluculara hayati bir çağrısı var
Bahis skandalında 152 hakem PFDK'ya sevk edildi! İşte isim isim liste

Bahis skandalında 152 hakem PFDK'ya sevk edildi! İşte isim isim liste
152 hakem arasında Zorbay Küçük de var! Yönettiği son 5 maç bomba

Zorbay Küçük de listede! Yönettiği son maçlar bomba
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlk kez görücüye çıktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan Altay Tankı törenine limuzin Togg'la geldi

Erdoğan'a özel Togg! Altay töreninde ilk kez görücüye çıktı
İşte Yüzyılın Konut Projesi'nde en az konutun yapılacağı 5 ilimiz

İşte Yüzyılın Konut Projesi'nde en az konutun yapılacağı 5 ilimiz
Yapay zekanın geldiği son nokta: Binlerce kişi gerçek sanıp paylaştı

Binlerce kişi bu görüntüyü gerçek sanıp paylaştı
Fenerbahçe Alexander Sörloth için düğmeye bastı

Süper Lig devi Sörloth'u alıyor
İlk kez görücüye çıktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan Altay Tankı törenine limuzin Togg'la geldi

Erdoğan'a özel Togg! Altay töreninde ilk kez görücüye çıktı
AYM'den memur ve emekliyi üzecek zam kararı

AYM'den memur ve emekliyi üzecek zam kararı
Çocuk parkında dehşete düşüren görüntü

Çocuk parkında dehşete düşüren görüntü
2 ay önce Sındırgı'ya dikkat çeken Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı: Geriye sadece orası kaldı

2 ay önce Sındırgı'ya dikkat çeken Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı
Üstünde imam cübbesi, elinde alkol şişesi! Tepkilerin odağındaki genç serbest bırakıldı

Üstünde imam cübbesi, elinde alkol şişesi! Soruşturmada yeni gelişme
Milli maçta korku dolu anlar! Hakem bir anda yere yığıldı

Milli maçta korku dolu anlar! Hakem bir anda yere yığıldı
Atölyelerin tek tek kapandığı Kapalıçarşı'da esnaf kol kesiyor

Kapalıçarşı'da esnaf kol kesiyor
Bakan Tekin'den okullara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterinin asılmasıyla ilgili eleştirilere yanıt

Muhalefeti ayaklandıran tartışmaya Bakan Tekin noktayı koydu
Bomba iddia: Bahis oynayan iki hakemin ismi belli oldu

Bomba iddia: Bahis oynayan iki Süper Lig hakemin ismi ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.