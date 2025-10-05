Haberler

Cumhuriyetin 100. Yıldönümünde Çevre Sorunları ve Efsane Çevreciler Konuşuldu

Muğla'da, 32. Muğla Kültür ve Sanat Şenliği kapsamında düzenlenen 'Cumhuriyetin 100. Yıldönümünde Çevre Sorunlarımız ve 5 Efsane Çevrecimiz' söyleşisine katılanlar, çevre konularında farkındalığın önemine vurgu yaptı.

Muğla'da, 32. Muğla Kültür ve Sanat Şenliği kapsamında "Cumhuriyetin 100. Yıldönümünde Çevre Sorunlarımız ve 5 Efsane Çevrecimiz" söyleşisi düzenlendi.

Yalova Yürüyen Köşk Derneği Başkanı, Araştırmacı-Yazar emekli ateşe Metin Erdoğan'ın Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezi'nde düzenlenen söyleşiye, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras'ın yanı sıra çok sayıda vatandaş ve doğasever katıldı.

Etkinlikte konuşan Menteşe Belediye Başkanı Aras, şenlik kapsamında konserler, sergilerin yanı sıra çevre konusunu da ele aldıklarını belirtti.

Çevre konusunda farkındalık yaratmak istediklerini anlatan Aras, bu konuda bilinçlenmenin önemine dikkati çekti.

Erdoğan söyleşisinde, dünyada ve Türkiye'de yaşanan çevresel sorunlarını katılımcılara aktardı.

Söyleşinin ardından Erdoğan'a teşekkür plaketi takdim edildi.

Kaynak: AA / Osman Akça - Güncel
