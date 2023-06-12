CUMHURİYETİN 100'ÜNCÜ YILINDA YÜZ GENÇ KURTULUŞ SAVAŞI KAHRAMANLARINI SAHNEDE ANDI

Cumhuriyetin 100. yılında yurdun dört bir yanındaki 100 öğrenci ile düzenlenen 'Anadolu Rüyası Kahraman Mektepliler' dans tiyatrosunun galası dün akşam gerçekleşti. Öğrenciler, geleneksel kostüm ve halk dansları eşliğinde vatan için canını feda ederek Kurtuluş Savaşı'nda destan yazan kahraman mekteplileri sahneye taşıdı.

Kültür ve sanatı birleştiren 'Anadolu Rüyası Kahraman Mektepliler' projesinin galası Mustafa Kemal Kültür Merkezi'nde (MKM) yapıldı. Türkiye genelinde 45 kampüsü bulunan Mektebim Koleji, geleneklerine sahip çıkan sosyal bir nesil yetiştirme hedefiyle Forte Akademi ile iş birliğine giderek 30'dan fazla kampüsünden öğrencinin katıldığı geleneksel sahne projesini ortaya çıkardı. İstanbul'dan Denizli'ye, Diyarbakır'dan İzmir'e, Edirne'den Mardin'e, Ankara'dan Şanlıurfa'ya, Kocaeli'den Batman'a kadar yurdun dört bir yanında kampüsleri bulunan Mektebim Koleji öğrencileri, aylarca büyük gösteri için uzman eğitimcilerden eğitim aldı. Birçok akademisyen de projeye danışmanlık yaptı.

Türkiye'nin 7 bölgesindeki 100 öğrenci tarafından sahnelenen 'Anadolu Rüyası Kahraman Mektepliler'in galasına, Mektebim Koleji Kurucusu Ümit Kalko, Mektebim Koleji CEO'su Elif Çağlayan, eğitim yöneticileri, veliler, öğrenciler, basın mensupları ve çok sayıda davetli katıldı.

KAHRAMAN MEKTEPLİLER'İN HİKAYELERİ PROFESYONEL MÜZİK EŞLİĞİNDE ANLATILDI

İlkokuldan liseye kadar farklı kademelerde eğitim gören 100 öğrenci, profesyonel sahnede, Çanakkale Savaşı'na gönüllü olarak gidip bir daha geri dönmeyen 'Kahraman Mektepliler'in hikayelerini geleneksel kostüm ve profesyonel müzik eşliğinde halk danslarıyla anlattı. Salonu dolduran davetliler, gösterim sırasında hem tarihsel bir yolculuğa çıktı hem de duygulu anlar yaşadı. Gösteriden elde edilen gelirin, 6 Şubat'ta 11 ili etkileyen depremlerden etkilenen çocukların eğitimi için bağışlanacağı açıklandı.

Gösterinin ardından, projenin ev sahipliğini yapan Mektebim Koleji Kurucusu Ümit Kalko, Mektebim Koleji CEO'su Elif Çağlayan, Forte Akademi Kurucusu ve 'Anadolu Rüyası Kahraman Mektepliler' projesinin Sanat Yönetmeni Okan Gürbüz kısa bir konuşma yaptı.

'GELENEKSEL HALE GELECEK'

Günün anlam ve önemine dikkat çeken Mektebim Koleji Kurucusu Kalko, 'Bugün çok heyecanlı ve gururluyuz. Cumhuriyetin yüzüncü yılındayız; vatanımızın ne zorluklarla, savaşların ne kadar şehitler verilerek kazanıldığını bilen bir nesiliz. Bu özel yılda Çanakkale Savaşı'nda şehit olan liseli öğrencilerimizin anısına Türkiye'deki 30'a yakın okulumuzdan 100 öğrencinin katıldığı 'Kahraman mektepliler' temalı bir sahne sanatları gösterisi düzenledik. Askerlerimiz şehit olduğu için İstanbul Erkek Lisesi, Trabzon Lisesi, Kayseri Lisesi gibi birçok lisemiz Çanakkale Savaşı'na öğrencilerini gönderdi. Liseli öğrencilerimiz savaşa gitti ve geri dönmedi. Bu liselerimiz uzun yıllar ne yazık ki mezun da veremedi. Hatta İstanbul Erkek Lisesi'nin sarı beyaz olan renkleri bu durumdan sonra sarı siyah olarak değişerek matem rengine döndü. Eğitimciler olarak bizim en büyük amacımız öğrencileri sınavlara hazırlamanın yanı sıra onların vatanını, milletini, bayrağını seven ve vatanın ne kadar zorluklarla kazanıldığını bilen nesiller olarak yetişmesini sağlamaktır. Onun için bu ve bunun gibi çalışmalara hep devam edeceğiz? dedi.

'KOLEJLERİN GÖREVİ ÖĞRENCİLERİ SADECE SINAVA HAZIRLAMAK DEĞİLDİR'

Mektebim Koleji CEO'su Elif Çağlayan ise Kahraman Mektepliler projesinin bir Türkiye projesi olduğunu vurguladı. Çağlayan, 'Kahraman mektepliler, milli kültürüne, mirasına, tarihine, değerlerine sahip çıkan öğrencilerin hikayesidir. Çanakkale Savaşı'nda 15-16 yaşında öğrencilerimiz, savaşa gidip geri dönmeyen, kınalı kuzularımız vardı. Bugün bizim öğrencilerimiz onların hikayesini anlatıyor. Bizim için milli kültüre sahip çıkmak, öğrencilerin kendini, tarihini bilmesi ve tarihi mirasa sahip çıkabilmesi çok kıymetli. O anları, o günlere gideceğimiz, kendimizi gururla hissedeceğimiz çok mutlu olacağımız, bir o kadar da hüzünleneceğimiz bir destan izleyeceğiz bugün. Öğrencilerimizin sadece kendi tarihini bilmelerini için değil onların sosyalleşmesini, grup çalışması içerisine dahil olabilmesini istediğimiz için de böyle bir çalışma yaptık. Kolejlerin, öğrenciler için sadece sınava hazırlık yapacakları bir yer olmadığını, onların kendini ifade edebilmesini, ayakta durabilmesini, sahne performansı sergileyebilmesini sağlamak gibi hedeflerinin de olduğunu düşünüyoruz ve inanıyoruz. Bizim için de bundan güzel bir fırsat olamazdı' ifadelerini kullandı.

'KONSERVATUAR AYARINDA BİR EĞİTİM ÇALIŞMASI, GELENEKSEL FORMATLARLA YAPILDI'

Anadolu Rüyası Kahraman Mektepliler'in Sanat Yönetmeni Okan Gürbüz de Anadolu Rüyası'nın bir halk oyunları projesinden öte, Türkiye'nin ilk ve tek geleneksel sahne projesi olduğuna dikkat çekti ve ekledi:

'Cumhuriyetin 100'üncü yılında 100 gencimizle Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı ruhunu kendi folklorik değerlerimizle sahnede göstermek istiyoruz. O yüzden heyecanımız çok yüksek. Yaklaşık beş ilimizden 100 öğrencimiz 8 ay boyunca kendi illerinden bu eğitimleri alırken, 5-6 öğretmenimiz de bu performans için görev aldı. Sahne sanatı, makyaj, drama ve dans gösterileri olmak üzere konservatuar ayarında bir eğitim çalışması geleneksel formatlarla yapıldı. Biz aslında öz değerlerimizi göstermek, bunları da geleneksel sahne sanatıyla sahneye taşımak istiyoruz. O yüzden ilk olması adına da çok heyecanlıyız. Öğrencilerimiz, yazmış olduğumuz kompozisyona göre kendi illerinde çalışmalarını yürüttü. Teknik ekibimiz ise 8 ay boyunca neredeyse 150 bin kilometre yol yapıp hepsini ulaştı ve onların çalışmalarına izleyip neler yapıldığına baktı. Yılın sonunda sadece 2 günde bir araya geldiler ve bugün sahneye çıktılar. Çok zor bir iş yapıldığını belirtmem gerek çünkü normalde böyle bir sahne sanatı tek ilde yapılır. Ama biz Türkiye'nin her tarafında bir sosyal sorumluluk edasıyla bu işi yapıyoruz.?