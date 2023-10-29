CUMHURİYETİN 100'ÜNCÜ YILI BEŞİKTAŞ'TA EDİP AKBAYRAM KONSERİYLE KUTLANDI

Cumhuriyetin 100'üncü yılı Beşiktaş'ta binlerce kişinin katıldığı fener alayı ardından Edip Akbayram konseriyle coşkuyla kutlandı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Kurtuluş Savaşı için ilk adımı attığı ve Milli Mücadele'nin fitilini ateşlemek için yola çıktığı Beşiktaş'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 100'üncü yılı çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Kutlamalar kapsamında Beşiktaş Belediyesi'ne ait ses araçları gün boyu tüm ilçeyi gezdi. Beşiktaş'ta gündüz saatlerinden itibaren Cumhuriyet Bayramı coşkusunu yansıtan marşlar ilçenin cadde ve sokaklarında yankılandı. Yine bayrama özel bando ekipleri de ilçede gösterilerde bulundu.

MEŞALELERLE VE BAYRAKLARLA ORTAKÖY'E YÜRÜDÜLER

Saatler 19.00'u gösterdiğinde Dolmabahçe Sarayı önünden Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da katılımıyla fener alayı başladı. 7'den 70'e binlerce vatandaş ellerinde Türk bayrakları, Atatürk posterleri, meşaleler, dillerinde marşlarla Ortaköy Meydanı'na yürüdü. Etkinliklerin son durağı ise Ortaköy Meydanı oldu. Usta sanatçı Edip Akbayram saat 21.00'de sahne aldı. Konserdeki vatandaşlara unutulmaz anlar yaşattı.

'CUMHURİYETİMİZE SAHİP ÇIKACAĞIZ'

Konser alanında konuşan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, 'Cumhuriyet, toplumun bütün kesimlerinin sahip çıkması gereken bir değerdir. Cumhuriyet demek, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk demek. Cumhuriyet demek, Uğur Murcu demek. Cumhuriyet her kesimin coşkuyla kutlaması gereken bir değerimizdir. Ama en çok da umudunu tarlasındaki buğday tohumunu ve baharın bir damla yağmuruna bağlamış çiftçilerimizindir. Kömür parası yüzüne bulaşan ve cehennem misali çalışan madenci kardeşlerimizin, iş makineleri arasında ezilmiş, emeği hiçe sayılmış her gün cinayet haberleriyle uyandığımız kadınlarımızındır. Cumhuriyet üç kuruş maaşla geçinmeye çalışan emeklilerimizindir. Cumhuriyet ezilenlerin, emekçilerindir en çok. O yüzden Cumhuriyetimize sonuna kadar sahip çıkacağız' dedi.

Yürüyüşe katılan Sibel Onbaşıoğlu ise 'Öncelikle kalabalığı görmek beni çok mutlu etti. Gençlerin çok olması, kadınların çok olması çok anlamlıydı. Bugün buranın yüzde 90'ı kadındı. Buraya katılanların Cumhuriyete sahip çıkıyor olmaları çok güzeldi. Umutlarımız tekrar arttı. İkinci yüzyılı biz göremesek bile torunlarımız görürler' şeklinde konuştu.