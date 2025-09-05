Haberler

Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan Son Yolculuğuna Uğurlandı

Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan Son Yolculuğuna Uğurlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çekmeköy'de restoranda bıçaklanarak hayatını kaybeden Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan için cenaze töreni düzenlendi. Törene birçok resmi yetkili ve Kayhan'ın ailesi katıldı.

Şevval CİNDİR - Feridun AÇIKGÖZ / - ÇEKMEKÖY'de restoranda bıçaklanarak öldürülen Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan son yolculuğuna uğurlandı.Kayhan için Ataşehir Mimar Sinan Camii'nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Kayhan'ın cenazesi Küçükyalı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Çekmeköy'deki bir restoranda, Mustafa Can Gül (19) tarafından bıçaklanarak öldürülen Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda görev yapan Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan için cenaze töreni düzenlendi.Ataşehir Mimar Sinan Camii'ndeki cenaze törenine İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç, İstanbul Başsavcıvekili Burak Ceyhan, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, Vali Yardımcısı Hasan Gözen, İstanbul İl Jandarma Komutanı Yusuf Kenan Topçu ile Kayhan'ın meslektaşları ve ailesi katıldı. Taziyeleri Kayhan'ın eşi Nurcan Kayhan, kızı Ece Kayhan ile oğlu Deniz Kayhan kabul etti. Kayhan'ın cenazesi öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Küçükyalı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
390 şubeli Maydonoz Döner satışa çıkarıldı

390 şubesi var! Türkiye'nin dev döner zinciri satılıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Vicdanları yaralayan görüntü: Babası yaşındaki kağıt toplayıcısını tekme tokat dövdü

Ekmeğinin peşindeki garibana bu yapılır mı? Üstelik babası yaşında
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.