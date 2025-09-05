Şevval CİNDİR - Feridun AÇIKGÖZ / - ÇEKMEKÖY'de restoranda bıçaklanarak öldürülen Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan son yolculuğuna uğurlandı.Kayhan için Ataşehir Mimar Sinan Camii'nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Kayhan'ın cenazesi Küçükyalı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Çekmeköy'deki bir restoranda, Mustafa Can Gül (19) tarafından bıçaklanarak öldürülen Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda görev yapan Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan için cenaze töreni düzenlendi.Ataşehir Mimar Sinan Camii'ndeki cenaze törenine İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç, İstanbul Başsavcıvekili Burak Ceyhan, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, Vali Yardımcısı Hasan Gözen, İstanbul İl Jandarma Komutanı Yusuf Kenan Topçu ile Kayhan'ın meslektaşları ve ailesi katıldı. Taziyeleri Kayhan'ın eşi Nurcan Kayhan, kızı Ece Kayhan ile oğlu Deniz Kayhan kabul etti. Kayhan'ın cenazesi öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Küçükyalı Mezarlığı'nda toprağa verildi.