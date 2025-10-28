Cumhuriyet'in 102. Yılında JAK Timi'nden Bayrak Gösterisi
Van'da Jandarma Arama Kurtarma Timi, Cumhuriyet'in 102. yıl dönümü nedeniyle Muradiye Şelalesi'ndeki asma köprüde Türk bayrağı dalgalandırdı.
Van'da Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi, Cumhuriyet'in 102. yıl dönümü dolayısıyla Muradiye Şelalesi'ndeki asma köprüde Türk bayrağı dalgalandırdı.
İl Jandarma Komutanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, JAK Timi, Muradiye Şelalesi'nin bulunduğu bölgeye gitti.
Şelalenin yanındaki asma köprüde hazırlıklarını tamamlayan 2 personel, halatlarla aşağı sarkarak Türk bayrağı açtı.
JAK timi, dalgalandırdıkları Türk bayrağıyla Cumhuriyet'in 102. yıl dönümünü kutladı.
Kaynak: AA / Orhan Sağlam - Güncel