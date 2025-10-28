Haberler

Cumhuriyet'in 102. Yılı Polatlı'da Coşkuyla Kutlandı

Cumhuriyet'in 102. Yılı Polatlı'da Coşkuyla Kutlandı
Ankara'nın Polatlı ilçesinde Cumhuriyet'in 102. yılı kutlamaları kapsamında meşaleli Cumhuriyete Saygı Yürüyüşü gerçekleştirildi. Yürüyüşe katılanlar, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okudu ve halk oyunları gösterisi yapıldı. Kaymakam Kantay, Duatepe'deki şehitler için Fatiha okuyacaklarını belirtti.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde Cumhuriyet'in 102. yılı kutlamaları kapsamında meşaleli Cumhuriyete Saygı Yürüyüşü gerçekleştirildi.

Fatih Mahallesi Dede Korkut Mahalle Konağı önünden başlayan yürüyüşe Kaymakam Atilla Kantay, Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, Cumhuriyet Başsavcısı Celal Sarıdere, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ömer Şahin Selvi, İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Çam, İlçe Jandarma Komutanı Ahmet Gökşen, siyasi partilerin ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri vatandaşlar katıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda sona eren yürüyüşün ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu, Polatlı Belediyesi Halk Oyunları Seymen Ekibi gösteri sundu.

Kaymakam Kantay, burada yaptığı konuşmada, Duatepe'de yatan 400 şehidin ruhuna Fatiha okuyacaklarını belirterek, "Yarın Duatepe'den Kartaltepe'ye, Kartaltepe'den Duatepe'ye koşturan, sanki Safa Tepesi'nden Merve Tepesi'ne, Merve Tepesi'nden Safa Tepesi'ne koşturan Hacer Anamız gibi askerlerimize su yetiştiren Kezban Nene'nin hatırasını yaşatacağız. İslam'ın ve Türklüğün, belki de insanlığın son kalesi Basri Tepe'de, Basri Kale'yi canı pahasına vermeyen Teğmen Ahmet'i konuşacağız, Yüzbaşı Saim'i konuşacağız ve atalarımızla gurur duyacağız." ifadelerini kullandı.

Kantay, Cumhuriyet Bayramı'nın şanına yakışır şekilde yıllar sonra yeniden Şehir Stadı'nda kutlanacağını dile getirerek, tüm vatandaşları kutlamalara katılmaya davet etti.

