Cumhuriyet'in 102. Yılı İçin 102 Fidan Dikildi
Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde Cumhuriyet'in 102. yılı dolayısıyla 102 fidan toprakla buluşturuldu. Fidan dikim programına Kaymakam, kurum amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Fidan dikim programına Kaymakam Mehmet İbrahim Tiyek, kurum amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Buluca köyündeki ağaçlandırma sahasında Cumhuriyet'in 102. yılı dolayısıyla 102 fidan dikimi gerçekleştirildi.
Kaynak: AA / Oruç Emre Gümüş - Güncel