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Cumhuriyet'in 101. Yılı İçin 101 Bin Çiçek Dikildi

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Tokat'ın Turhal ilçesinde, Cumhuriyet'in ilanının 101. yıl dönümünde belediyeye ait seralarda yetiştirilen 101 bin çiçek toprağa dikildi. İlçedeki bahçe ve saksı çiçekleri ise halka dağıtılacak.

Tokat'ın Turhal ilçesinde belediyeye ait serada yetiştirilen 101 bin çiçek Cumhuriyet'in ilanının 101. yıl dönümü anısına toprakla buluşturuldu.

Üretilen kışlık bahçe ve saksı çiçeklerinden oluşan 150 bin çiçek ise Turhallılara dağıtılacak.

Dikim yapılan alanlarda incelemelerde bulunan Turhal Belediye Başkan Mehmet Erdem Ural, Başkan Yardımcısı Hülya Benli ve Park ve Bahçeler Müdürü Fırat Aslan'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Cumhuriyet'in 101. yılı anısına, Turhal'ın farklı noktalarına 101 bin adet çiçeğin dikildiğini belirten Ural, "Cumhuriyet'in 101. yılının akabinde kasım ayının sonuna kadar 250 bin çiçeği kendi park ve bahçemizde, yaklaşık 150 bin çiçeği de düzenleyeceğimiz dikim programı ile Turhal'ın insanıyla paylaşacak şekilde bir hazırlık yaptık." dedi.

Çiçeklerin Turhal Belediyesi'ne ait tesislerde yetiştirildiğini belirten Başkan Ural, "Bu üretilen çiçeklerin tamamını arkadaşlarımız tohumdan getirip toprakla buluşturdular. Bir yerden satın almadık. Kendi seralarımızı, açık alanlarımızı kullanarak bu imalatı yaptık ve yine tasarruf ettik. Bu yolda da yürümeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Hüseyin Daylak - Güncel

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