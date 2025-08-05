Cumhuriyet İlkokulu Yenilendi

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesindeki Cumhuriyet İlkokulu, halkın sağladığı yardımlar ve öğretmenlerin özverili katkılarıyla baştan sona yenilendi.

Uzun uğraşlar sonucunda, kamu tasarrufu ilkeleri doğrultusunda gerçekleştirilen çalışmalarla, binanın dış cephe yalıtımı ve boyası tamamlandı.

Zamanla boyası solan ve yalıtımsız kalan okul binası, yapılan bu çalışmalarla modern bir görünüme kavuştu.

Okul Müdürü Ali Yöndem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okulun fiziki koşullarını iyileştirmek için uzun süredir çaba gösterdiklerini belirtti.

Halkın desteği ve öğretmenlerin katkıları sayesinde okulun dış cephe yalıtımının yapıldığını ve boyandığını belirten Yöndem, "Bu sadece bir yenileme değil, aynı zamanda geleceğe yapılan bir yatırımdır. Emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum." dedi.