Cumhuriyet İlkokulu'ndan Renkli Etkinlik: Turşu Kurma

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri, "Bu sene turşular bizden" sloganıyla turşu kurdu.

Öğretmen ve velilerin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlik, geleneksel kültürün tanınması, üretmenin ve paylaşmanın öneminin vurgulanması, sağlıklı beslenmeye teşvik edilmesi amacıyla düzenlendi.

Renkli görüntülerin yaşandığı etkinlikte öğrenciler, turşu kurma deneyimi yaşadı.

Sarıoğlan Cumhuriyet İlkokulu, bu tür etkinliklerle öğrencilerin sadece akademik değil, sosyal ve kültürel yönden de gelişimlerine katkı sağlamayı hedefliyor.