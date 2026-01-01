GÜNDEM ÖZETİ / 2 Ocak 2026

6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saruhanlı Merkez Camisi'nde cuma namazını kılacak, Büyükşehir Belediyesi Toplu Açılış Töreni'ne katılacak.

(Manisa/13.19/14.15)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ?Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Basketbol Avrupa Ligi'nin 19. haftasında Anadolu Efes, Sırbistan'ın Kızılyıldız ekibini konuk edecek, Fenerbahçe, İspanya'nın Baskonia takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(İstanbul/20.00/Vitoria-Gasteiz/22.00)

2- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftası, Karşıyaka-TOFAŞ maçıyla başlayacak.

(İzmir/19.00)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.